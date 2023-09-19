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Spor
İHA 19.09.2023 09:53

Paul Onuachu 230 günlük gol özlemini bitirdi

Trabzonspor'un 29 yaşındaki Nijeryalı forveti Paul Onuachu, yeni takımıyla 230 günlük gol özlemine Beşiktaş karşısında son verdi.

Paul Onuachu 230 günlük gol özlemini bitirdi
[Fotograf: AA]

Trabzonspor'un transferin son günlerinde İngiltere'nin Southampton FC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, yeni takımıyla gol hasretini bitirdi.

2.01'lik forvet, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bordo-mavililerin sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Onuachu, 230 günlük gol hasretine de Karadeniz ekibinde son verdi.

Son gollerini 29 Ocak 2023'te Belçika'nın Genk takımında forma giydiği dönemde RFC Seraing ağlarını 2 kez sarsarak kaydeden Nijeryalı oyuncu, Southampton FC kariyerinde ise golle tanışamadı.

7 gün önce geldiği Trabzon'da ilk maçına çıkan Onuachu, yaklaşık 8 aydır süren gol hasretini bitirdi.

Danimarka ekibi FC Midtjylland'da çıktığı 179 maçta 74 gol, 23 asistle oynayan başarılı futbolcu, KRC Genk kariyerinde ise 134 müsabakada 85 gol, 10 asistlik performans ortaya koymuştu.

İngiltere'de aradığını bulamadı

Danimarka ve Belçika kariyerlerinin ardından İngiltere'de Southampton'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Onuachu, burada forma giydiği 12 mücadelede golle tanışamadı. İngiltere macerasının ardından Trabzonspor'a gelen 29 yaşındaki futbolcu, gol özlemini de dindirmiş oldu.

Trabzonspor'un kule forvetleri

Bordo-mavililerde son 4 yılda forvet hattında uzun boylu futbolcular, daha iyi performans ortaya koyuyor. 2019-2020 sezonunda 1.95 boyundaki Alexander Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol kaydetti.

Bordo-mavililerin şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda takımın gol yükünü çeken 1.93'lük Cornelius da 49 müsabakada 20 gol kaydetmişti.

2022-23 sezonunda ileri uçta görev alan Umut Bozok ve Gomez ile Trabzonspor, üçüncü bölgede oyuncuların boylarını kısaltmıştı. 1.78'lik Umut Bozok, 41 maçta 10 gol atarken, 1.86'lık Gomez ise 35 karşılaşmada 7 gol kaydedebildi.

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