Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 19.09.2023 08:57

Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yendi.

Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı
[Fotograf: AA]

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, ilk seti daha etkili oynayan Türkiye, bu bölümü 25-18 galip tamamlarken, özellikle son bölümü çekişmeli geçen ikinci seti Peru 27-25 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette daha etkili bir performans ortaya koyan milli takım, baskın oyununu sürdürüp, rakibine 8 sayı farkla 25-17 üstünlük sağladı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan Peru, 7-4 öne geçti ancak devamında ay-yıldızlılar skorda 10-10 eşitliği yakaladı. Büyük çekişmenin yaşandığı setin son bölümüne de 23-23 beraberlikle girildi. Kalan bölümde her iki takım maç sayısı fırsatları yakalasa da Türkiye, Vargas'ın eys sayısıyla son seti 29-27, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

İlk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 20 Eylül Çarşamba günü dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Türkiye: Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Kübra Akman, Elif Şahin (Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Vargas, Cansu Özbay)

Peru: Ysabella Sanchez, De La Pena, Rodriguez, Vigil, Guerrero, Ecker (Patino, Esmeralda Sanchez, Ortiz, Yabar, Almeida, Montes)

Setler: 25-18, 25-27, 25-17, 29-27

Süre: 108 dakika

Salon: Yoyogi

Hakemler: Lassi Denny Francisco Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Sung Hae-Yoeun (Güney Kore)

ETİKETLER
Voleybol
Sıradaki Haber
Mehmet Büyükekşi ile Stefan Kuntz görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:22
Ekonomide atılan adımlar 'dış finansman'ın önünü açtı
10:17
Türkiye'den 8 ayda 85 milyon dolarlık bulgur ihracatı
10:13
Enkazlardan çaldığı 460 kilo demiri satarken yakalandı
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
10:19
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü
09:54
Hayali ihracatla 23 milyon dolarlık dolandırıcılık: 17 gözaltı
Nijerya'nın Lagos eyaletinde aşırı yağışlar sele neden oldu
Nijerya'nın Lagos eyaletinde aşırı yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ