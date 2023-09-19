Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, ilk seti daha etkili oynayan Türkiye, bu bölümü 25-18 galip tamamlarken, özellikle son bölümü çekişmeli geçen ikinci seti Peru 27-25 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette daha etkili bir performans ortaya koyan milli takım, baskın oyununu sürdürüp, rakibine 8 sayı farkla 25-17 üstünlük sağladı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan Peru, 7-4 öne geçti ancak devamında ay-yıldızlılar skorda 10-10 eşitliği yakaladı. Büyük çekişmenin yaşandığı setin son bölümüne de 23-23 beraberlikle girildi. Kalan bölümde her iki takım maç sayısı fırsatları yakalasa da Türkiye, Vargas'ın eys sayısıyla son seti 29-27, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

İlk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 20 Eylül Çarşamba günü dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Türkiye: Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Kübra Akman, Elif Şahin (Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Vargas, Cansu Özbay)

Peru: Ysabella Sanchez, De La Pena, Rodriguez, Vigil, Guerrero, Ecker (Patino, Esmeralda Sanchez, Ortiz, Yabar, Almeida, Montes)

Setler: 25-18, 25-27, 25-17, 29-27

Süre: 108 dakika

Salon: Yoyogi

Hakemler: Lassi Denny Francisco Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Sung Hae-Yoeun (Güney Kore)