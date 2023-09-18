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Spor
AA 18.09.2023 17:26

Mehmet Büyükekşi ile Stefan Kuntz görüşecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili son dönemde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Alman çalıştırıcıyla çarşamba günü görüşme yapılacağını duyurdu.

Mehmet Büyükekşi ile Stefan Kuntz görüşecek
[Fotograf: AA]

TFF, Alman Teknik Adamı çarşamba günü toplantıya çağırdı. 

"Türkiye Futbol Federasyonu, sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir."


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