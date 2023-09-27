Paris'te gözler dünya şampiyonu Ali Cengiz'in üzerinde olacak

Başkent Belgrad'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya ve olimpiyat kotası elde eden Ali Cengiz, açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlara sıkletinde son dünya şampiyonu olarak katılacak milli güreşçi, elde ettiği başarıyla ilgili "Gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum. Büyükler kategorisinde ülkeme ilk defa altın madalya, altın kemer getirmenin sevincini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Ali, şampiyona öncesinde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerine işaret etti.

"Zorlu bir süreçti. Zorlu da bir yıl geçirdik. Olimpiyatlardan önceki son Dünya Şampiyonası olduğu için kotalar dağıtıldığından dolayı bütün güreşçiler çok iyi hazırlandı. Son dönemin en zorlu Dünya Şampiyonası buydu. Ekip olarak çok iyi hazırlandık. Federasyonumuz da sürekli destek oldu. Hocalarımız her zaman yardımcı oldu. Takımımızda da bir aile ortamı var."

Milli sporcu, Sırbistan'a takım halinde son Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla gittiklerini dile getirdi.

"Aynı şekilde burada da takım halinde rahat bir şekilde dünya şampiyonu olabilirdik. Diğer arkadaşlarımın durumu da çok iyiydi. Talihsiz hakem hatalarıyla birçok madalyadan mahrum kaldık. Ama sorun değil, olimpiyat yolunda çalışmaya devam edeceğiz."

Son olimpiyat şampiyonunu yendi

Ali, grekoromen stilde Türkiye'nin tek altın madalyasını kazandı.

"Yıl başından beri buna odaklanmıştık. Tabii ki hedefimiz altın madalyaydı. Bu yılın çok zorlu olacağını da biliyorduk. Hocalarımızla istişarelerimizde bundan hep bahsettik. Çok şükür hem olimpiyat vizesi hem de bayrağımızı göndere çektirmek nasip oldu."

Ali Cengiz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalyayı hedeflediğini belirtti.

"2024 Paris Olimpiyatları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Artık rakiplerimin gözü üzerimde. Çünkü zorlu bir gruptan çıktım, ikinci tur maçı yaptım. Ukraynalı rakibim (Zhan Beleniuk) son olimpiyat şampiyonuydu. Aynı şekilde Özbek ve Kazak rakiplerim de Avrupa ve dünya madalyalı sporculardı. Final maçı benim için en zorlu maçlardan biriydi. Son bölümde küçük bir hata yaptım fakat çok şükür Rabbim şampiyonluğu nasip etti. Tuş pozisyonunda kaldım. O an yayın kesildi, televizyondan izlenemedi ama gerçekten heyecanlı bir durumdu."

En büyük destekçisi ailesi

Milli güreşçi, ailesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

"Kemeri ve altın madalyayı aileme, ondan sonra da bu imkanları bize sunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Ankara halkına armağan ediyorum."

Manisa Akhisarlı milli sporcu, güreşe nasıl başladığıyla ilgili soru üzerine de şu değerlendirmede bulundu.

"Aslında güreşçi bir aileden gelmiyorum. Ailem güreşçi değil fakat güreşi sever. Babam, annem sağ olsun küçük yaştan beri sürekli destek oldular, yanımda oldular. Ağabeyimle beraber başladık, o da milli sporcu. Ailede geçmişte pek güreşçi yok ama sporsever bir aileyiz. Bundan sonra olacak. Çünkü akrabalarım benden gördükçe, bu haklı gururu onlar da yaşamak istiyorlar. Umarım onlara da örnek olur ve sülalemizden güreşçi çıkmaya devam eder."