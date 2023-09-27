Basketbolda Aydan Siyavuş'un rekoru 25 yıldır geçilemedi

Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı.

Siyavuş'u, Örs ve Ataman takip ediyor

Aydın Örs ve Ergin Ataman, yaşadıkları 6'şar şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırayı paylaşıyor.

Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.

Ergin Ataman da 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Anadolu Efes, 2011-2012'de Beşiktaş ve 2012-2013'te Galatasaray ile şampiyonluk kazandı.

Ergin Ataman 3 farklı takımla şampiyon oldu

Ergin Ataman, Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek antrenör unvanına sahip.

Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında yine Anadolu Efes ile kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

Oktay Mahmuti, lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör konumunda. Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.

Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.

En fazla şampiyonluk gören yabancı başantrenör Obradovic

Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe yabancılarla sevindi

Fenerbahçe, ligde son 8 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, birer kez de Hırvat Neven Spahija ve Sırp Aleksandar Djordjevic ile şampiyon oldu.

Lig tarihinde 6 yabancı antrenör şampiyonluk gördü

Basketbol Süper Ligi tarihinde 20 Türk, 6 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija, Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Sırp Zeljko Obradovic de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sırp Aleksandar Djordjevic da 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Şampiyonluk yaşayan antrenörler

Basketbol Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar ve başantrenörleri şöyle: