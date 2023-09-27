Şanlıurfalı görme engelli Mustafa Gezen gülle atma sporuyla sosyalleşti

Engelli olduğu için zamanının büyük kısmını evde geçiren Gezen, tavsiye üzerine bir yıl önce Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübüne başvurdu.

Arkadaşlarıyla katıldığı etkinliklerle sosyalleşen Gezen, çevresindekilerin teşvikiyle gülle atma sporuna başladı. Mustafa Gezen, sıkı antrenman yaparak yaklaşık bir yıl içinde büyük aşama kaydetti.

Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Gezen, ay-yıldızlı formayla başarılara imza atmayı hedefliyor.

Görme engelli Mustafa Gezen, küçükken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gözlerinin görmediğini, engeli nedeniyle de zamanının çoğunu evde geçirdiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Gezen, kollarının güçlü olması nedeniyle gülle atma sporuna başladığını ve kendini geliştirdiğini ifade etti.

"İnanıyorum ki ileride daha da başarılı olacağım. Sporun yaşının olmadığına inanıyorum. 46 yaşındayım, buna rağmen çalışmalarıma devam ediyorum. Sıkı çalışma yapıyorum. Gülle atma sporuyla hayatım değişti. Hedefim öncellikle Türkiye Şampiyonası'nda derece yapmak, daha sonra da ay-yıldızlı formayla ülkemi en güzel şekilde temsil etmek. İleride daha iyi olacağıma inanıyorum. Bana destek sunan herkese teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Antrenör Şükrü Elçi: Mustafa abi çok hırslı bir sporcu

Antrenör Şükrü Elçi ise Mustafa Gezen ile oldukça verimli antrenmanlar yaptıklarını söyledi. Elçi, Gezen'in kısa sürede büyük gelişim gösterdiğine işaret etti.

"Mustafa abi çok hırslı bir sporcu. Onunla bir yıldır çalışıyoruz. Engelli olmasına rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcumuz görme engelli olduğu için öncelikle gülleyi hangi yöne atacağını öğrenmeye çalışıyor. Bu alanda bazı zorluklar yaşayabiliyoruz. Bunun için haftada 3-4 gün sıkı ve planlı bir şekilde bir antrenman yapıyoruz. Hedefimiz ay-yıldız formayla uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek. Sporcumuz çok yetenekli. İleride başarıları olacağına inanıyorum."