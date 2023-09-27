Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.09.2023 11:40

Şanlıurfalı görme engelli Mustafa Gezen gülle atma sporuyla sosyalleşti

Şanlıurfa'da engelinden dolayı dışarı çıkmayan ve içine kapanık bir yaşam süren 46 yaşındaki Mustafa Gezen, gülle atma sporuyla sosyalleşti.

Şanlıurfalı görme engelli Mustafa Gezen gülle atma sporuyla sosyalleşti
[Fotograf: AA]

Engelli olduğu için zamanının büyük kısmını evde geçiren Gezen, tavsiye üzerine bir yıl önce Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübüne başvurdu.

Arkadaşlarıyla katıldığı etkinliklerle sosyalleşen Gezen, çevresindekilerin teşvikiyle gülle atma sporuna başladı. Mustafa Gezen, sıkı antrenman yaparak yaklaşık bir yıl içinde büyük aşama kaydetti.

Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Gezen, ay-yıldızlı formayla başarılara imza atmayı hedefliyor.

Görme engelli Mustafa Gezen, küçükken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gözlerinin görmediğini, engeli nedeniyle de zamanının çoğunu evde geçirdiğini anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gezen, kollarının güçlü olması nedeniyle gülle atma sporuna başladığını ve kendini geliştirdiğini ifade etti.

"İnanıyorum ki ileride daha da başarılı olacağım. Sporun yaşının olmadığına inanıyorum. 46 yaşındayım, buna rağmen çalışmalarıma devam ediyorum. Sıkı çalışma yapıyorum. Gülle atma sporuyla hayatım değişti. Hedefim öncellikle Türkiye Şampiyonası'nda derece yapmak, daha sonra da ay-yıldızlı formayla ülkemi en güzel şekilde temsil etmek. İleride daha iyi olacağıma inanıyorum. Bana destek sunan herkese teşekkür ediyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenör Şükrü Elçi: Mustafa abi çok hırslı bir sporcu

Antrenör Şükrü Elçi ise Mustafa Gezen ile oldukça verimli antrenmanlar yaptıklarını söyledi. Elçi, Gezen'in kısa sürede büyük gelişim gösterdiğine işaret etti.

"Mustafa abi çok hırslı bir sporcu. Onunla bir yıldır çalışıyoruz. Engelli olmasına rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcumuz görme engelli olduğu için öncelikle gülleyi hangi yöne atacağını öğrenmeye çalışıyor. Bu alanda bazı zorluklar yaşayabiliyoruz. Bunun için haftada 3-4 gün sıkı ve planlı bir şekilde bir antrenman yapıyoruz. Hedefimiz ay-yıldız formayla uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek. Sporcumuz çok yetenekli. İleride başarıları olacağına inanıyorum."

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Valerie Garnier Fenerbahçe Alagöz Holding ile yeni başarıların peşinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Nijer'den ayrıldı
12:13
İhracatın yüzde 42,3'ü büyük ölçekli girişimlerden
12:12
ABD'de hükümet bir kez daha "kapanma" riskiyle karşı karşıya
12:10
İran, üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu
12:09
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hazır
12:05
Kripto para borsası Binance, Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırıyor
Çavuştepe Kalesi'nde çenesinde bronz gem olan at iskeleti bulundu
Çavuştepe Kalesi'nde çenesinde bronz gem olan at iskeleti bulundu
FOTO FOKUS
FETÖ'nün kirli para ağı deşifre oldu
FETÖ'nün kirli para ağı deşifre oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ