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Spor
AA 27.09.2023 11:50

Milliler Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor

Malezya'da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'na Erkek Milli Takımı galibiyetlerle başladı.

Milliler Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, ilk iki maçında Suudi Arabistan'ı 7-0, Gana'yı ise 11-0 mağlup etti.

Kadın Milli Takımı ise ilk maçında İngilitere'yi 2-0 yenerken, ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 4-1 kaybetti. Milli takım, bugün ABD ile karşılaşacak.

Milliler Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor

Öte yandan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ile milli takım teknik heyeti ve sporcuları, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'in davetiyle akşam yemeğinde buluştu.

Buluşma sırasında AK Parti Antalya Milletvekili, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüntülü görüşmeyle milli sporculara başarı diledi.

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