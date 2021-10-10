Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paralimpik milli yelkenci Miray Ulaş dünya üçüncüsü oldu
2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Miray Ulaş, bronz madalya kazandı.
İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, Hansa 303 Kadınlar sınıfında Dünya üçüncüsü oldu.
Milli sporcu, tarihi başarıyı sosyal medya hesabından bir mesajla paylaştı.
"İtalya Palermo’da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanarak Dünya 3’üncülüğü elde ettim. Kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."
İtalya Palermo’da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanarak Dünya 3’üncülüğü elde ettim Kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Daha büyük başarılara. pic.twitter.com/JqAqz4EzL0— Miray Ulaş (@mirayulas) October 9, 2021
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