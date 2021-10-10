İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, Hansa 303 Kadınlar sınıfında Dünya üçüncüsü oldu.

Milli sporcu, tarihi başarıyı sosyal medya hesabından bir mesajla paylaştı.

"İtalya Palermo’da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanarak Dünya 3’üncülüğü elde ettim. Kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

İtalya Palermo’da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanarak Dünya 3’üncülüğü elde ettim Kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Daha büyük başarılara. pic.twitter.com/JqAqz4EzL0