Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'sini Mercedes’in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas kazandı.
Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
Red Bull takımı pilotlarından Hollandalı Max Verstappen'in ikinci olduğu yarışta, Meksikalı Sergio Perez üçüncü sırayı aldı.
Verstappen, bu sezon 12. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi. Bottas 9, Perez ise 3. kez podyum sevinci yaşadı.
Ferrari'den Leclerc dördüncülüğü elde ederken, Formula 1'in favori isimlerinden Hamilton 11. başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı.
Lewis Hamilton'dan takımı Mercedes'e tepki: "Pite girmemeliydik, size söyledim." pic.twitter.com/PCAsuclWow— TRT Spor (@trtspor) October 10, 2021
Etiketler: Formula 1
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