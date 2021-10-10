2022 Dünya Kupası için gruplarda eleme maçları devam ediyor. Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta 55 takım, Katar vizesi almaya çalışıyor.

Bu ekiplerden sadece 13'ü Dünya Kupası için Katar'ın yolunu tutacak.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım 2022'de başlayacak.