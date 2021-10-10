Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ve teknik heyet, kadronun korunması kararını aldı. Avrupa’nın önemli kulüpleri, sarı-lacivertli ekipte özellikle Szalai, Kim ve Altay’ı takip ediyor.

Bu futbolculardan yüksek miktarda gelir elde edilebileceği tahmin edilse de gönderilmelerine sıcak bakılmıyor.

Kadroyu koruyup sportif başarı elde etmeyi planlayan yönetim, oyuncuların kafalarının rahat olması için astronomik teklifler gelmediği sürece transfere izin vermeme kararı aldı.

Özellikle bu sezon şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe’de devre arası gelen tekliflere kapı kapatılacak. Sezon sonunda ise gelişmelere göre karar verilecek.

Başkan Ali Koç ve teknik direktör Vitor Pereira milli arada bir araya geldi ve Fenerbahçe'deki son durumu görüştü. Koç, Portekizli teknik adama ve takımın gelişimine güveniyor.