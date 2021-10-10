Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Konyaspor, bazı basın yayın organlarında çıkan "Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi. Eski takımı talip oldu" şeklindeki haberleri yalanladı.

"Bilindiği gibi Konyasporumuz, Teknik Direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz. Galatasaray maçı öncesi art niyetle hazırlanan bu ve benzeri haberlere taraftarımızın ve spor kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Konyaspor, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.