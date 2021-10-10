FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Kazakistan ile Finlandiya arasında 12 Ekim Salı günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Astana Stadı'nda oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.

Halil Umut Meler San Marino-Andorra maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, San Marino ile Andorra arasında 12 Ekim Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu müsabakasını yönetecek.

San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev alacak.