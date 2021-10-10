Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarışa ilk cepten başladı.

İlk iki antrenman seansında 2005 yılında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu geride bırakan Lewis Hamilton, lastiği ısındıkça derecelerini sıralama turunda da geliştirdi.

Sıralama turunun ikinci seansında 1.23.595 ile tur atan Büyük Britanyalı pilot, dünkü 1.23.804'lük zamanının altına indi. Hamilton, 1.23.082'lik süresiyle de ikinci seansın en hızlı ismi oldu.

Son seansta derecesini 1.22.868'e kadar çeken Hamilton, sıralama turlarını ilk sırada bitirdi. İstanbul Park'ta 1.24'ün altına inen ilk isim olan Hamilton, 1.23'ün altına inen ilk pilot olmayı da başardı.

Hamilton 11. sıradan başladı

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aldığı ceza nedeniyle yarınki yarışa 11. sıradan başladı.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve pilotlar klasmanında Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Büyük Britanyalı pilot, güç ünitesindeki içten yanmalı motoru değiştirdiği için cuma günü 10 sıra geriden başlama cezası almıştı.

Sıralama turlarında 1.22.998 ile en hızlı ikinci tura imza atan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, yarışta ilk cepten start aldı.

Şampiyonluk adayı Verstappen ikinci cepte

Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 15 yarışın 8'inde pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul'da ikinci sıraya yerleşti.

Sıralama turlarında 1.23.196'lık derecesiyle en hızlı üçüncü turu atan Hollandalı pilot, Bottas ile ilk çizgiyi paylaştı.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ise 1.23.706 ile sıralama turlarında 7. sırada kaldı.

Leclerc 4, Sainz 15. oldu

Ferrari pilotlarından Monakolu Charles Leclerc, sıralama turlarını 4. sırada tamamlarken, İspanyol Carlos Sainz 15. oldu.

İkinci seanstaki son tur zamanıyla üçüncü seansa kalmayı başaran Leclerc, 1.23.265'lik süresiyle en hızlı dördüncü pilot oldu.

Güç ünitesini değiştirdiği için yarınki yarışa son sıradan başlayacak Sainz ise aracının yarış ayarlarını oturtmaya çalıştığı sıralama turlarını 15. sırada tamamladı.