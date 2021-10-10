Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta başlıyor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı, 11 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 8. haftasında 11 Ekim Pazartesi günü E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak.
G Grubu'nda 12 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Riga'daki Daugava Stadı'nda Letonya'ya konuk olacak.
Futbolseverler, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.
Avrupa Elemeleri'nde bu hafta, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 12 Ekim Salı günü tamamlanacak.
8. haftada ikisi dışında maçların tamamı, TSİ 21.45'te başlayacak.
11 Ekim Pazartesi:
E Grubu:
Belarus-Çekya
Estonya-Galler
G Grubu:
Letonya-Türkiye
Hollanda-Cebelitarık
Norveç-Karadağ
H Grubu:
Hırvatistan-Slovakya
Kıbrıs Rum Kesimi-Malta (TSİ 19.00)
Slovenya-Rusya
J Grubu:
İzlanda-Lihtenştayn
Kuzey Makedonya-Almanya
Romanya-Ermenistan
12 Ekim Salı:
A Grubu:
Portekiz-Lüksemburg
Sırbistan-Azerbaycan
B Grubu:
Kosova-Gürcistan
İsveç-Yunanistan
C Grubu:
Bulgaristan-Kuzey İrlanda
Litvanya-İsviçre
D Grubu:
Kazakistan-Finlandiya (TSİ 17.00)
Ukrayna-Bosna Hersek
F Grubu:
Danimarka-Avusturya
Faroe Adaları-İskoçya
İsrail-Moldova
I Grubu:
Arnavutluk-Polonya
İngiltere-Macaristan
San Marino-Andorra