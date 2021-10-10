Şampiyonanın son yarışı olan 21 Kasım'daki Endonezya ayağının koronavirüs nedeniyle iptal edilmesi durumunda Toprak Razgatlıoğlu, 17 Ekim'de Arjantin'de koşulacak yarışlarda ikincilikler bile alsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Arjantin yarışları için hazırlıklarını Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ilk yarışta birincilik elde etti.

İkinci yarışta ise motosikletin ön çamurluğunun kopması nedeniyle düşen milli motosikletçi, yarışın içinde birincilik mücadelesi verirken yarış dışı kaldı. Razgatlıoğlu, bu nedenle en yakın rakibiyle arasındaki puan farkının 24'e düşürdü.

[Fotoğraf: AA]

Toprak Razgatlıoğlu, önünde Arjantin ve Endonezya yarışlarının olduğunu ifade etti.

"Fakat Endonezya'da yarışların olup olmayacağı henüz belli değil. Kovid-19 nedeniyle iptal edilebilir, yarışçıların çoğu da gitmek istemiyor. Şampiyonada 3 haftadır lider durumdayız. Arjantin'de de birincilik savaşı vereceğiz. Her yıl hedefimiz dünya şampiyonluğu diyorduk, bu sene çok yaklaştık. Arjantin, son yarışımız olabilir. Arjantin'deki yarışlar son olursa burada alacağımız ikincilikler bile bizi şampiyon yapar."

"Dünya şampiyonluğunu babama armağan edeceğim"

Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan tek Türk sporcu olduğunu hatırlatan Toprak Razgatlıoğlu, her yarıştan sonra Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğa çok yakın olduğunu dile getirdi.

"Eğer bir aksilik olmazsa bir Türk sporcu ilk defa 'superbike'ta dünya şampiyonluğunu almış olacak. Sadece yarışmaya odaklanıyorum. Birinci olmak için savaşacağım. Dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye dönmek, büyük hayalim. Şampiyon olursam 'Bu babam için' diyeceğim. Babam benim için varını yoğunu yatırdı. Bu noktalara geldik, vefat ettiği için bunları göremiyor. Canlı şahit olamadı, yaşayamadı. Yaptığımız şeyleri inşallah görüyordur. Bu dünya şampiyonluğunu ona armağan edeceğim. Benim için çok özel olacak. Kaskımda kendisinin motosikletli fotoğrafını her zaman taşıyorum. Nasibimizde varsa dünya şampiyonluğunu istiyoruz. İnşallah olur, kameralar önünde 'Bu babam için.' demeyi çok istiyorum."