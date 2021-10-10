Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda ikinci madalyasını aldı.

200 metre kurbağalamada altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan ay-yıldızlı sporcu, bu kez de 200 metre karışıkta kürsüde yer buldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre karışıkta mücadele eden sporcu 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

Madalya haberini veren Türkiye Yüzme Federasyonu, milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

"Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macariastan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen FINA Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre karışıkta 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."