Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yayınlanan mesajda milli sporcu tebrik edildi.
"Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."
Viktoria Zeynep Güneş’ten Altın Madalya!— TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) October 8, 2021
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası’nda milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş 200m kurbağalamada 2:22.23 derecesiyle altın madalya kazandı pic.twitter.com/URadqQh22o
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