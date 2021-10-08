Süper Lig’de 5. sezonunu geçiren ve son 3 yıldır küme düşmemeye oynayan Yeni Malatyaspor’da, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı.

Bu süreçte birçok teknik adamla masaya oturan sarı-siyahlı yönetim, son olarak Rumen teknik adam Sumudica ile görüştü.

Görüşmede anlaşma sağlanınca Başkan Adil Gevrek ile Sumudica arasında İstanbul’da gerçekleşen törende imzalar atıldı.

"Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Rumen çalıştırıcı, Türkiye kariyerinde daha önce sırayla Yukatel Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev almıştı.