Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un acı günü
Olimpiyat şampiyonu Milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçulukta altın madalya kazanan Mete Gazoz'un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybetti.
Vefat haberinin ardından, Türkiye Okçuluk Federasyonun yayınladığı taziye mesajında Mete Gazoz ve ailesine baş sağlığı diledi.
"Federasyonumuz antrenörleri Meral Gazoz'un annesi, Metin Gazoz'un kayınvalidesi, sporcularımız Mete Gazoz ve Melisa Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazı sonrası Sapanca'da defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."
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