Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA oyuncusu Jaylen Brown karantinaya alındı
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Boston Celtics'te forma giyen all star oyuncu Jaylen Brown koronavirüse yakalandı ve karantinaya alındı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Boston Celtics oyuncusu Jaylen Brown’un koronavirüse yakalandığını ve hastalığın belirtilerini göstermediğini söyleyen kulüp yönetimi, 24 yaşındaki basketbolcunun karantina altına alındığını duyurdu.
Bu yıl mayıs ayında sol el bileğindeki bağlardaki yırtık nedeniyle ameliyata alınan Jaylen Brown, takımının Orlando Magic ile hafta içinde oynadığı hazırlık maçında forma giymişti.
Kariyerinde ilk kez 2021'de all-star seçilen Brown, geçen sezon 24,6 sayı, 6 ribaunt ve 3,4 asist ortalamasıyla oynamıştı.
Etiketler: Koronavirüs Basketbol NBA
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