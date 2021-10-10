Formula 1'in İstanbul etabında dün büyük heyecana sahne olan sıralama turlarında Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

İlk iki antrenman seansında 2005 yılında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu geride bırakan Lewis Hamilton, lastiği ısındıkça derecelerini sıralama turunda da geliştirdi.

Sıralama turunun ikinci seansında 1.23.595 ile tur atan Büyük Britanyalı pilot, dünkü 1.23.804'lük zamanının altına indi. Hamilton, 1.23.082'lik süresiyle de ikinci seansın en hızlı ismi oldu.

Son seansta derecesini 1.22.868'e kadar çeken Hamilton, sıralama turlarını ilk sırada bitirdi.

İstanbul Park'ta 1.24'ün altına inen ilk isim olan Hamilton, 1.23'ün altına inen ilk pilot olmayı da başardı.

Bottas ilk cepten start alacak

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aldığı ceza nedeniyle yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve pilotlar klasmanında Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Büyük Britanyalı pilot, güç ünitesindeki içten yanmalı motoru değiştirdiği için cuma günü 10 sıra geriden başlama cezası almıştı.

Sıralama turlarında 1.22.998 ile en hızlı ikinci tura imza atan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, bugünkü yarışta ilk cepten start alacak.

Şampiyonluk adayı Verstappen, ikinci cepte

Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 15 yarışın 8'inde pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul'da ikinci sıraya yerleşti.

Sıralama turlarında 1.23.196'lık derecesiyle en hızlı üçüncü turu atan Hollandalı pilot, yarın Bottas ile ilk çizgiyi paylaşacak.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ise 1.23.706 ile sıralama turlarında 7. sırada kaldı.

Büyük heyecana saatler kaldı

Türkiye Grand Prix'i saat 15.00'te başlayacak. 20 pilot birinci olmak için yarışacak

Sporseverlerin de organizasyona ilgisi yoğun. Satışa çıkarılan tüm biletler tükendi.

İstanbul’da 16’ıncı etabın sona ermesinin ardından yarış Amerika Birleşik Devletleri etabıyla devam edecek.