Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 22:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Bakasetas ve Pelkas attı, Yunanistan kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 7. hafta maçında Yunanistan, son dakikalarda bulduğu gollerle Gürcistan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Yunanistan'ın golleri Trabzonsporlu Bakasetas ve Fenerbahçeli Pelkas'tan geldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 7. hafta müsabakasında Gürcistan, Yunanistan'ı ağırladı.
Batumi Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.
Maçın son anlarına girilirken Süper Lig'de forma giyen iki isim sahneye çıktı. 90. dakikada penaltı kazanan Yunanistan'da topun başına Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas geçti. 28 yaşındaki orta saha, hata yapmadı ve Yunanistan'ı 1-0 öne geçirdi.
Maçın skorunu 90+5'te Fenerbahçe'de forma giyen Dimitris Pelkas ilan etti: Gürcistan: 0 Yunanistan: 2
Bu sonuçla Yunanistan puanını 9'a çıkarırken Gürcistan 1 puanda kaldı.
Etiketler: Yunanistan Trabzonspor Fenerbahçe
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