Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

İlk iki antrenman seansında 2005 yılında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu geride bırakan Lewis Hamilton, lastiği ısındıkça derecelerini sıralama turunda da geliştirdi.

Sıralama turunun ikinci seansında 1.23.595 ile tur atan Büyük Britanyalı pilot, dünkü 1.23.804'lük zamanının altına indi. Hamilton, 1.23.082'lik süresiyle de ikinci seansın en hızlı ismi oldu.

Son seansta derecesini 1.22.868'e kadar çeken Hamilton, sıralama turlarını ilk sırada bitirdi.

İstanbul Park'ta 1.24'ün altına inen ilk isim olan Hamilton, 1.23'ün altına inen ilk pilot olmayı da başardı.

Hamilton yarın 11. sıradan başlayacak

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aldığı ceza nedeniyle yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve pilotlar klasmanında Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Büyük Britanyalı pilot, güç ünitesindeki içten yanmalı motoru değiştirdiği için cuma günü 10 sıra geriden başlama cezası almıştı.

Sıralama turlarında 1.22.998 ile en hızlı ikinci tura imza atan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, yarınki yarışta ilk cepten start alacak.

Şampiyonluk adayı Verstappen, ikinci cepte

Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 15 yarışın 8'inde pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul'da ikinci sıraya yerleşti.

Sıralama turlarında 1.23.196'lık derecesiyle en hızlı üçüncü turu atan Hollandalı pilot, yarın Bottas ile ilk çizgiyi paylaşacak.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ise 1.23.706 ile sıralama turlarında 7. sırada kaldı.

Leclerc 4, Sainz 15. oldu

Ferrari pilotlarından Monakolu Charles Leclerc, sıralama turlarını 4. sırada tamamlarken, İspanyol Carlos Sainz 15. oldu.

İkinci seanstaki son tur zamanıyla üçüncü seansa kalmayı başaran Leclerc, 1.23.265'lik süresiyle en hızlı dördüncü pilot oldu.

Güç ünitesini değiştirdiği için yarınki yarışa son sıradan başlayacak Sainz ise aracının yarış ayarlarını oturtmaya çalıştığı sıralama turlarını 15. sırada tamamladı.

Yağmur beklentisi heyecanı artırdı

FIA'nın sıralama turları sırasında yüzde 100 yağış olacak uyarısını dikkate alan pilotlar, yumuşak lastikleriyle en hızlı derecelere ulaşmak için yeşil ışık yanar yanmaz piste çıktı.

Sıralama turlarının başında takım telsizlerinden 3 dakika içinde yağmur geleceği uyarısını alan ve bu baskıyla hızlarını artıran pilotlardan Max Verstappen aracının kontrolünü sağlamakta zorlanarak spin atarken, Hamilton'ın ilk tur zamanı pist sınırlarını ihlal ettiği için iptal edildi.

Pist şartlarının ağırlaşmadığı ilk seansta Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.24.585 ile en hızlı turu attı. Red Bull pilotu Max Verstappen +0.0007 farkla ikinci sırayı aldı.

Bu bölümde Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, Haas'tan Nikita Mazepin, Williams'tan Nicholas Latifi ve McLaren'den Daniel Ricciardo elendi.

Sürücü Takım Süre 1 Süre 2 Süre 3 1 Lewis Hamilton Mercedes 1.24.585 1.23.082 1.22.868 2 Valtteri Bottas Mercedes 1.25.047 1.23.579 1.22.998 3 Max Verstappen Red Bull 1.24.592 1.23.732 1.23.196 4 Charles Leclerc Ferrari 1.24.869 1.24.015 1.23.265 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1.24.704 1.23.817 1.23.326 6 Fernando Alonso Alpine 1.25.174 1.23.914 1.23.477 7 Sergio Perez Red Bull 1.24.963 1.23.961 1.23.706 8 Lando Norris McLaren 1.25.138 1.24.642 1.23.954 9 Lance Stroll Aston Martin 1.25.511 1.24.601 1.24.305 10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.25.409 1.24.054 1.24.368 - - - - - 11 Sebastian Vettel Aston Martin 1.25.787 1.24.795 12 Esteban Ocon Alpine 1.25.422 1.24.842 13 George Russell Williams 1.25.417 1.25.007 14 Mick Schumacher Haas 1.25.555 1.25.200 15 Carlos Sainz Ferrari 1.25.177 - - - - - 16 Daniel Ricciardo McLaren 1.25.881 17 Nicholas Latifi Williams 1.26.086 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.26.430 19 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.27.525 20 Nikita Mazepin Haas 1.28.449