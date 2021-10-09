Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Letonya-Türkiye maçına İsveçli hakem
[Fotoğraf: AA]
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu2ndan yapılan açıklamaya göre, Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.
Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.
Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.
Etiketler: TFF A Milli Futbol Takımı
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