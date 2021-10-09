UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu kim olacak?

Bir tarafta yeniden yapılanarak küllerinden doğan İspanya...

Diğer taraftaysa Mbappe, Pogba ve Benzema gibi dünya yıldızlarıyla Fransa...

İspanya'nın final yolu

Turnuvada A ligi 4. grupta Almanya, Ukrayna ve İsviçre ile mücadele eden İspanya, 6 maçta 11 puan topladı ve zirvenin sahibi oldu.

Bu süreçte 3 galibiyet 2 beraberlik alan "Matadorlar", sadece Ukrayna deplasmanında kaybetti.

Luis Enrique ve öğrencilerinin yarı finaldeki rakibi ise son Avrupa Şampiyonu İtalya'ydı.

İspanyollar karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale yükselirken, rakibinin de 37 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Dev final öncesi "Matadorlar"ın en etkili ismi Manchester City forması giyen Ferran Torres...

Turnuvadaki 7 maçta 6 kez fileleri sarsan 21 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nin en golcü ismi oldu.

Fransa namağlup finalist

Fransa ise A ligi 3. gruptan turnuvaya katıldı.

Portekiz, Hırvatistan ve İsveç'e rakip olan Horozlar, 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Yarı Finalde Belçika ile karşılaşan Dechamps ve öğrencileri, muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Fransa, 2'nci devrede bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı ve namağlup finale yükseldi.

Fransızların en etkili isimleri Mbappe, Griezmann ve Benzema olarak öne çıkıyor.

Karşılaşma TRT SPOR'dan yayınlanacak

San Siro stadındaki maçta İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

21.45'te başlayacak karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.