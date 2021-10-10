Bilge Kağan, Karadağ'da 15 Ekim'de başlayacak Gençler Avrupa Boks Şampiyonası için Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Kariyerinde Avrupa üçüncülüğü ile Türkiye şampiyonlukları bulunan Bilge Kağan, Avrupa şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

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Trabzon'da lise son sınıf öğrencisi olan Bilge Kağan Kanlı, 67 kiloda boks yaptığını söyledi.

"Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2024 Olimpiyatları'nda derece almak istiyorum"

Bilge Kağan, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'na günde çift antrenmanla hazırlandıklarını belirtti. Bilge Kağan, ailesinin desteğiyle boksa başladığını anlattı.

"7 yıldır boks yapıyorum. Azerbaycan Kupası ikinciliğim de var. Takım olarak güzel dereceler alacağımıza inanıyorum. Buradaki hedefim; 2019 yılında üçüncü olarak elde ettiğim bronz madalyayı altına çevirmek. Bu hedefler için buradayım. Bu yıl üçüncülük yerine şampiyonluğu, madalyayı alıp evime döneceğim. Burada elimizden geleni yapıyoruz. Asıl hedefim ise olimpiyatlar. Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2024 Olimpiyatları'nda derece almak istiyorum."