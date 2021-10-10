Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kadın çalışanları "kadınlar futboldan anlamaz" algısını yıkmak ve kadına yönelik şiddetin son bulması adına farkındalık oluşturmak amacıyla turnuvaya katıldı.

"Hanedan", "Bordo Bereliler", "Kaplanlar" ve "Ateş Böcekleri" adlı takımlarıyla turnuvada yer alan kadınlar, açılış maçı yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Belediye çalışanı Elif Kestek, kadınların futbolda da başarılı olabileceğini belirtti.

"Toplumumuzda, futbolu sadece erkekler oynar, gibi bir algı var maalesef. 'Kadınlar da bunu başarabilir' dedik ve bunu bugün göstereceğiz. Bu turnuvayı aslında kadına yönelik şiddete son verilmesi noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledik."

[Fotoğraf: AA]

Ulaşım Dairesi Başkanlığında görevli otobüs şoförü Sultan Yıldırım da "kadın futboldan anlamaz" algısına, karşı olduğunu kaydetti.

"Kadınlar en zor görev olan anneliği yaptıktan sonra otobüsü, uçağı sürdükten sonra bu bizim için çok kolay. Zaten biz otobüs şoförü olduğumuz için bir de futbola girince, 'otobüsü kullandıktan sonra futbol oynaması sizin için çok basit' diyorlar. Çok güzel tepkiler alıyoruz."