Galatasaray’ın forvetleri son maçlarda vites artırdı. Sarı kırmızılı takımda Diagne, Halil ve Muhammed’in performansları santrforda rekabeti beraberinde getirdi.

Halil Dervişoğlu ve Muhammed milli takımlarında yer alırken, Diagne İstanbul’da takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Senegalli forvet, hazırlık maçında Tuzlaspor ağlarına 1 gol bıraktı. Son haftalarda oyuna girdikten sonra da etkili oynayan tecrübeli golcü, teknik heyetin beğenisini kazandı.

Teknik direktör Fatih Terim’in mevcut form durumlarına göre Mbaye Diagne’yi diğer 2 isme göre daha önde gördüğü öğrenildi.

İttifak Holding Konyaspor karşısında en uçta Diagne’nin forma giymesi bekleniyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Boey Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

Diğer yandan Sacha Boey, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Marsilya maçında sakatlık yaşayan Fransız futbolcunun tedavisi devam ediyor.

Teknik heyet, Boey’in derbiye yetiştirilmesini istedi Barış Alper Yılmaz da İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde süre alabilecek.