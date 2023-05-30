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Spor
AA 30.05.2023 13:26

Para masa tenisinde iki sporcu Polonya'da altın madalya kazandı

Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, çiftler kategorisinde altın madalya elde etti.

Para masa tenisinde iki sporcu Polonya'da altın madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da gerçekleştirilen turnuva tamamlandı.

2024 Paris Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında düzenlenen turnuvada Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisi, altın madalya kazandı.

Milli sporcu Ebru Acer, tekler kategorisinde de altın madalyanın sahibi olmuştu.

Çiftler kategorisinde ayrıca erkeklerde Garip Olcaş-Utku Caberoğlu ikilisi, kadınlarda ise Lara Samsunlu, Polonyalı partneriyle bronz madalya aldı.

Karışık çiftlerde Ebru Acer ve Utku Caberoğlu ile Sümeyra Türk ve Garip Olcaş, bronz madalya elde etti.

Bireyselde, şampiyonluk yaşayan Ebru Acer'in yanı sıra Sümeyra Türk kadınlarda, Garip Olcaş ise erkeklerde üçüncü olmuştu.

Hedeflerini anlatan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı da tebrik etti.

"Federasyon olarak hedefimiz, masa tenisi branşında da bir ilki başararak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak ve madalya kazanmaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında gururla demokrasimize sahip çıktığımız, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

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