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Spor
AA 30.05.2023 13:30

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz 270 gün sonra kadroda

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu. Bordo mavililerde Dorukhan Toköz, 270 gün sonra kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz 270 gün sonra kadroda

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil kadroya dahil edilmedi.

Ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, kadroya dahil edildi.

Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu, 270 gün sonra kadroya alındı.


Trabzonspor'dan eski TFF yöneticisi İbrahim Usta için başsağlığı mesajı

Trabzonspor, vefat eden eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Divan Kurulu Üyemiz, eski TFF Başkan vekili, eski Arsinspor Başkanı Trabzonlu iş insanı İbrahim Usta'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum İbrahim Usta'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kanser tedavisi gördüğü ABD'den dönüş uçağında fenalaşarak hayatını kaybeden Usta için yarın Arsin ilçesinde ikindi vakti cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.


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