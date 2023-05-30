Trabzonspor'da Dorukhan Toköz 270 gün sonra kadroda

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil kadroya dahil edilmedi.

Ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, kadroya dahil edildi.

Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu, 270 gün sonra kadroya alındı.

Bitexen Giresunspor maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/WBtFyOaS9l — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 30, 2023

Trabzonspor'dan eski TFF yöneticisi İbrahim Usta için başsağlığı mesajı

Trabzonspor, vefat eden eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Divan Kurulu Üyemiz, eski TFF Başkan vekili, eski Arsinspor Başkanı Trabzonlu iş insanı İbrahim Usta'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum İbrahim Usta'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kanser tedavisi gördüğü ABD'den dönüş uçağında fenalaşarak hayatını kaybeden Usta için yarın Arsin ilçesinde ikindi vakti cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.



