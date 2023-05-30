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Spor
AA 30.05.2023 12:02

Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz: Hedef dünya şampiyonluğu

ILCA 4 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan 15 yaşındaki milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz: Hedef dünya şampiyonluğu
[Fotograf: AA]

Ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta başladığı yelkende kısa sürede kendisini geliştiren milli sporcu, yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılar elde etti.

Balkan Şampiyonası'nda ikinciliği bulunan Kutsal Güneş Kurnaz, geçen ay İzmir'de düzenlenen Yelken Ligi İkinci Ayak yarışlarında başarılı olarak milli takıma seçildi ve Türkiye'yi ILCA 4 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İspanya'da 15-22 Nisan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 16 yaş altı kategorisinde yarışan genç sporcu, bronz madalya kazanarak kürsüye çıktı.

Kutsal Güneş Kurnaz, Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde yer almanın gururunu yaşarken, temmuz ayında Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Yelken Şampiyonası'nda da kürsünün en üst basamağına çıkmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Kutsal Güneş, her zaman daha iyi dereceler elde etmek için mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

"Yelkene ailemin beni sporla buluşturması sonucu şansa başladım diyebilirim. Başladıktan sonra bu sporu sevdim ve devam ettim. Daha sonra yarışmalara katılmaya başladım. Optimist sınıfında kilomdan dolayı iyi yarışamıyordum ama Türkiye'de şampiyonluklarım oldu."

Kutsal Güneş Kurnaz, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmak istediğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yunanistan'da İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum"

Kutsal Güneş, katıldığı şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurguladı.

"Daha önce katıldığım Asya Yelken Şampiyonası'nda takım şampiyonu olduk. Balkan Şampiyonası'nda küçüklerde ikinci oldum. Sonra laser sınıfına geçtim ve daha iyi yarıştığımı fark ettim. En son katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bu beni çok gururlandırdı.

Daha güzel sonuçlar alabilirdim ama son gün biraz kötü yarıştığım için böyle oldu. Bundan sonra hedefim Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğu ülkemize getirmek. Yunanistan'da İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum."

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel ise sporcusunun Tekirdağ'ı ve Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiğini dile getirdi.

Uzel, milli takıma daha fazla yelkenci kazandırmak istediklerine işaret etti.

"Kutsal Güneş Kurnaz yarışmalarda güzel derece elde ederek milli takıma seçildi ve ülkemizi İspanya'da temsil etti. Üçüncü olarak kürsüde yer aldı. Bu bizi çok onore etti. Daha önce de sporcumuz bize önemli dereceler kazandırmıştı. Onunla gurur duyuyoruz. Gelecekte bizi yine uluslararası arenada temsil edeceğine inancımızı aldığı başarılarla gösteriyor."

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