Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Para halterde 5 olimpiyat kotası
[Fotoğraf: AA]
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporculardan kadınlarda Nazmiye Muratlı, Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam ve erkeklerde Abdullah Kayapınar olimpiyatlara katılım hakkı elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan, dünya sıralamasına göre kadınlarda 45 kiloda Nazmiye Muratlı, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, 73 kiloda Sibel Çam ve erkeklerde 49 kiloda Abdullah Kayapınar'ın Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na kota aldığı açıklandı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Halter
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