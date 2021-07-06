Geçen sezonunun ikinci yarısını İngiliz ekibi West Bromwich Albion’da geçiren Senegalli futbolcu, sezon planlamasında düşünülmüyor.

Yeni sezon çalışmalarına katılmayan Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için teknik ekipten izin istedi.

Galatasaray'ın, 29 yaşındaki futbolcu için en az 3 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Diagne ile yolların ayrılması durumunda sarı kırmızılılar, 4 milyon 800 bin euroluk net maaş ödemesinden de kurtulmayı hedefliyor.

Portekiz basınından transfer iddiası

Ocak 2019’da Galatasaray’a transfer olan Mbaye Diagne’nin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı kırmızılı formayla 39 maça çıkan Senegalli oyuncu, 22 gol attı.

Diagne kiralık olarak oynadığı Club Brügge’de 4, West Bromwich Albion’da ise 3 kez ağları havalandırdı.

Diğer yandan Portekiz basınından, Galatasaray için transfer iddiası geldi.

Haberde sarı kırmızılıların Belenenses’de oynayan stoper Tomas Riberio ile ilgilendiği yazıldı.

22 yaşındaki savunmacı, geçen sezon tüm kulvarlarda 36 maçta oynadı ve 1 gol attı.