Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
[Fotoğraf: AA]
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Bosna Hersek'in FK Velez ile Kuzey İrlanda'nın Coleraine takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda Bosna Hersek'in FK Velez ile Kuzey İrlanda'nın Coleraine takımları karşı karşıya gelecek.
Bosna Hersek'in Saraybosna şehrindeki Grbavica Stadı'nda 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.
Etiketler: FIFA
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