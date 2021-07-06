UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda Bosna Hersek'in FK Velez ile Kuzey İrlanda'nın Coleraine takımları karşı karşıya gelecek.

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrindeki Grbavica Stadı'nda 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.