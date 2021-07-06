Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya Grand Prix'si iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Avustralya'da Formula 1 ve MotoGP yarışları, koronavirüs salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.
Formula 1 ve MotoGP organizasyonların internet sitesinden yapılan açıklamada, 22-24 Ekim'deki MotoGP'nin 17. etabı ve 19-21 Kasım'da düzenlenmesi öngörülen Formula 1'in 21. yarışının Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
MotoGP takvimine, 5-7 Kasım'da gerçekleştirilecek Portekiz etabının eklendiği belirtildi.
Formula 1'e dahil edilecek yeni etabın ise gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.
Etiketler: Avustralya Formula 1 Koronavirüs
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