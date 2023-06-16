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Spor
AA 16.06.2023 18:32

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları Berlin'de başlayacak

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları 17 Haziran Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları Berlin'de başlayacak

Uluslararası olimpiyatlar programı çerçevesinde 4 yılda bir yapılan organizasyon, 17-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 11. kez yer alacağı Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda, 3×3 karma basketbol, karma bocce, yüzme ve atletizm dallarında 4 kadın, 7 erkek olmak üzere 11 sporcu mücadele edecek.

Almanya'nın ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon, 17 Haziran Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda açılış açılış seremonisiyle başlayacak. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'na 190 ülkeden 7 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'na katılacak Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı 12 Haziran'da bu ülkeye gitti. Almanya'nın Stralsund şehrinde karşılanan milli takım, çeşitli kültürel geziler ve eğlenceli aktivitelere katıldı. Sporcuların ülkeye uyum sağlaması amacıyla yapılan programın ardından Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Berlin'e gitmek üzere Stralsund şehrinden ayrıldı.

Türkiye, ilk kez 1983 yılında Dünya Yaz Oyunları'na katıldı. 16. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Ayşe Başaran (Atletizm)

Alper Aydoğdu (Atletizm)

Sena Kaya (Karma Bocce)

Fatmanur Gündüz (Karma Bocce)

Efe Zeybek (Yüzme)

Kübra Esen (Yüzme)

Cem Kaya (Karma basketbol)

İbrahim Miraç Yıldırım (Karma basketbol)

Akın Bayraklı (Karma basketbol)

Emre Çimrin (Karma basketbol)

Bartu Tetik (Karma basketbol)

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