Brighton Mahmoud Dahoud'u transfer etti

Arjantinli oyuncusu Alexis Mac Allister'ı Liverpool'a yollayan İngiltere temsilcisi, Brezilyalı forvet Joao Pedro ve İngiliz orta saha James Milner'ın ardından üçüncü önemli transferine imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Suriye asıllı Alman oyuncu Dahoud'la dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Borussia Dortmund formasıyla 141 maçta 5 gol ve 17 asistlik performans sergileyen defansif orta saha oyuncusu, geçen sezon ilk 11'deki yerini kaptırmış ve sadece 9 lig maçında görev alabilmişti.

Mahmoud Dahoud, Almanya Milli Takımı'nda ise 2 maçta forma giydi.