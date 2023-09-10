Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.09.2023 01:30

Özel milli sporculardan Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın 59 madalya

Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular bireysel müsabakalarda 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalya kazandı.

Özel milli sporculardan Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın 59 madalya
[Fotograf: AA]

Padova kentinde bugünkü takım müsabakalarıyla sona eren şampiyonanın kapanış töreni, Stadio Colbacchini Stadı'nda gerçekleştirildi.

Törende Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takım oyuncuları madalyalarını boyunlarına takarken, büyük bir coşkuyla Avrupa şampiyonluk kupasını kaldırdı ve İstiklal Marşı'nı dinletti.

Özel milli sporculardan Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın 59 madalya

Futsal branşında finalde Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Portekiz ikinci, sıralama maçında İrlanda'yı 6-2 yenen İtalya ise üçüncü oldu.

Şampiyonaya 21 ülkeden katılan 514 sporcudan atletizm, yüzme, judo, masa tenisi ve basketbol branşlarında da dereceye giren takımlara ve sporculara madalyaları takdim edildi.

Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular bireysel müsabakalarda 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalya kazandı.

Türkiye, atletizmde 15 altın, 8 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 32 madalya; yüzmede 5 altın, 6 gümüş, 2 bronz olmak üzere 13 madalya; judoda 5 altın ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya; masa tenisinde 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 8 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Özel milli sporculardan Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın 59 madalya

Aydın: "İtalya'da özel sporcular büyük bir tarih yazdı"

Kupa töreninin ardından şampiyonayı değerlendiren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın şunları söyledi:

"İtalya'da özel sporcular büyük bir tarih yazdı. Futsal milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu, atletizm milli takımımız Avrupa ikincisi oldu, judo takımı üçüncü oldu. Çocuklarla gurur duyuyoruz, rekorlar kırarak yeni rekorlar yaptılar. Engelli sporcularımız Türkiye'ye nereden nereye geldiklerini gösterdi. Bu imkanları bize veren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza ve bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz"

Aydın, bütün sporcuları ve onlara emek veren bütün antrenör ile çalışanlarını tebrik ederek, "Bütün çocuklarımızın ortak duygusu burada aldığımız 59 madalya ile birlikte inşallah bunları Cumhurbaşkanı'mıza götürüp huzurunda takdim edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da telefonla arayarak bütün sporcuları tebrik ettiğini söyleyen Aydın, "Bakan'ımıza ayrıca teşekkür ediyorum, Sayın Bakan'ımız sporcularımıza bir bakanlık değil aynı zamanda bir ağabeylik görevi yapıyor, bize vermiş olduğu desteği ve güveni boşa çıkarmamanın gururunu yaşıyorum"  diye konuştu.

ETİKETLER
İtalya Milli Sporcular
Sıradaki Haber
EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Paşinyan ile görüşeceğim
14:00
Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı
13:54
Aile yadigarı bayrak, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde sergilenecek
13:45
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çağrı: Karabağ'daki sözde seçimleri tanımayın
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimiz mülteci mezarlığı oldu
13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşumunu artırıyor
Kuraklık ve yer altı suyu kullanımı obruk oluşumunu artırıyor
FOTO FOKUS
Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı
Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ