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Spor
AA 09.09.2023 20:37

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'na veda etti
[Fotograf: DHA]

Milli takım, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve çeyrek final şansını yitirdi.

Salon: Varna

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Ilaria Vagni (İtalya)

Slovenya: Urnaut, Kozamernik, Mozic, Cebulj, Pajenk, Ropret (Planinsic, Kovacic, Stern, Mujanovic)

Türkiye: Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi (Kaan Gürbüz, Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram)

Setler: 20-25, 22-25, 25-21, 25-23, 15-13)

Süre: 146 dakika (28, 29, 32, 34, 23)

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