Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven DTM'de 3. oldu

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun altıncı etabı Almanya'da Sachsenring'de koştu.
Damalı bayrağı üçüncü sırada görerek kariyerinde ilk defa podyuma çıkma sevinci yaşayan Ayhancan, sezonun altıncı etabının ikinci yarışına yarın aynı yerde çıkacak.
Ayhancan tarih yazdı!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 9, 2023
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Sachsenring'de yarışı üçüncü sırada tamamladı ve DTM tarihinde podyuma çıkan ilk Türk olmayı başardı.
Tebrikler Ayhancan! https://t.co/IwdT4cmk4i