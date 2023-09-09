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Spor
AA 09.09.2023 17:18

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven DTM'de 3. oldu

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) kariyerinde ilk kez podyuma çıktı.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven DTM'de 3. oldu
[Fotograf: AA]

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun altıncı etabı Almanya'da Sachsenring'de koştu.

Damalı bayrağı üçüncü sırada görerek kariyerinde ilk defa podyuma çıkma sevinci yaşayan Ayhancan, sezonun altıncı etabının ikinci yarışına yarın aynı yerde çıkacak.


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