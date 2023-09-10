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Spor
TRT Spor, AA 10.09.2023 00:21

EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası 7 maçla tamamlandı. Kuzey Makedonya, İtalya'dan 1 puanı Enis Bardhi ile aldı. İsviçre ile 2-2 berabere kalan Kosova'nın golleri Vedat Muriç'ten geldi.

EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar
[Fotograf: AA]

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

C Grubu maçında İngiltere, Ukrayna deplasmanına çıktı. Ukrayna 26'da Zinchenko'nun golüyle 1-0 öne geçerken, İngiltere 41'de Kyle Walker ile beraberliği buldu ve maç bu skorla tamamlandı.

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Kuzey Makedonya, İtalya'dan 1 puanı Enis Bardhi ile aldı.

C Grubu'nun diğer maçında İtalya deplasmanda Kuzey Makedonya'ya konuk oldu. İtalyanlar Immobile'nin 47. dakikadaki golüyle öne geçse de 81'de Trabzonsporlu Enis Bardhi'nin attığı gol maçın skorunu belirledi: 1-1.

Gecenin en farklı skoruna İsveç imza attı. F Grubu maçında İsveç, deplasmanda Estonya'yı 5-0 mağlup etti.

Kosova'nın 2 golü de Muriç'ten

I Grubu'ndaki Kosova-İsviçre mücadelesi 2-2 tamamlandı. Kosova'nın gollerini 65 ve 90+4. dakikalarda uzun süre Türk takımlarında da forma giyen Vedat Muriç attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Ukrayna-İngiltere: 1-1

Kuzey Makedonya-İtalya: 1-1

F Grubu

Azerbaycan-Belçika: 0-1

Estonya-İsveç: 0-5

I Grubu

Andorra-Belarus: 0-0

Romanya-İsrail: 1-1

Kosova-İsviçre: 2-2

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