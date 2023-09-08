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Spor
TRT SPOR/AA 08.09.2023 21:40

Millilerden kritik puan kaybı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında Türkiye-Ermenistan karşılaşması 1-1 berabere sona erdi.

Millilerden kritik puan kaybı
[Fotograf: AA]

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetti.

Milliler forvet oyuncularından mahrum çıktığı karşılaşmada, gol yollarında etkisiz kaldı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ermenistan, 49. dakikada Artak Dashyan'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ağustos ayında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e tranfer olan 21 yaşındadaki Bertuğ Yıldırım, ilk kez çıktığı milli karşılaşmada golle tanıştı ve Ay-yıldızlılara beraberliği getirdi.

Ay-yıldızlılar bu beraberlikle puanını 10'a çıkararak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Ermenistan ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli Takım 10 puanla lider

Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması sonrasında 10 puanla liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Ermenistan 7 puanla 3. sırada yer aldı.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın önemli anları

6. dakikada Ermenistan atağında Dashyan'ın sağ çaprazdan ceza sahası dışında attığı sert şutta, kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan Ermenistan savunmanın arkasına attığı topla buluşup, ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Chancharevich meşin yuvarlağı bloke etti.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın kaleci Chancharevich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

33. dakikada Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası içinde buluştuğu topu Kerem Aktürkoğlu'na iletti. Kerem'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Cenk Özkacar, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

45+4. dakikada Bichakhchyan'ın ceza sahası dışından attığı şutta, top kaleci Mert Günok'un kontrolünde kale direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan taşıyıp ortaladığı topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Chancharevich yatarak kontrol etti.

Gol  49. dakikada sol kanattan gelişen Ermenistan atağında Tiknizyan'ın yaptığı ortada Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın dokunamadığı, Cenk Özkacar'ın ıskaladığı topu önünde bulan Dashyan, filelerle buluşturdu: 0-1

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

53. dakikada Ranos'un penaltı noktası üzerinden attığı şutta top az farkla dışarıya çıktı.

54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası içinden attığı şutta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

71. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içinde attığı şutta kaleci Chancharevich, topu yatarak kontrol etti.

Gol  88. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Chancharevich'den dönen topu tamamlayan Bertuğ Yıldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

90+7. dakikada ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci Chancharevich, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Türkiye: Mert Günok - Zeki Çelik (Dk. 61 Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar (Dk. 72 Onur Bulut), İsmail Yüksek (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Cengiz Ünder, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Halil Dervişoğlu).

Ermenistan: CChanharevich - Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan (Dk. 82 Norberto Briasco), Ranos (Dk. 62 Adamyan), Harutyunyan, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan (Dk. 62 Serobyan)

Goller: Dk. 27 Bichakhchyan (Ermenistan), Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (Türkiye).

Sarı kart: Çağlar Söyüncü, Bertuğ Yıldırım, Melih Demiral (Türkiye), Bichakhciyan, Chanharevich, Haroyan (Ermenistan)

Stat: Eskişehir Yeni Stadyumu

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Antonio Rapuano.

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