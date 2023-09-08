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Spor
AA 08.09.2023 16:55

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda grubundaki son maçında Finlandiya'yı 27-10 yenerek yarı finale yükseldi.

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) koordinesinde 6 branşta milli sporcular, Türkiye adına yarışıyor.

Şampiyonada Özel Milli Basketbol Takımı, sabah seansında grubundaki son maçını Finlandiya ile oynadı ve karşılaşmadan 27-10 galip ayrılarak yarı finale çıktı.

Finlandiya maçının ardından açıklamalarda bulunan başantrenör Ufuk Bulut, şöyle konuştu:

"Sabah seansında grupta son maçımızı oynadık, 27-10 kazandık ve yarı finaldeyiz. Akşam seansında Finlandiya ile yarı final maçı oynayacağız. İnşallah onu da kazanıp finale yükselmek, Avrupa şampiyonluk kupasını ülkemize götürmek istiyoruz. Bize hep destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, aynı zamanda federasyon başkanımız Birol Aydın'a ve tabii ki tüm halkımıza kupayı armağan etmek istiyoruz. Çocuklarımızın da ekibimizin de buna inancı tam, umarım istediğimiz gibi sonuçlar elde ederiz."

"Grupta 4'te 3 yaparak yarı finale çıktık"

Bulut, grup maçlarını yenilgisiz tamamlamak istediklerini ancak 4'te 3 yaptıklarını, bunun da iyi bir sonuç olduğunu belirtti.

"İtalya, Portekiz, Macaristan ve Finlandiya'nın da yer aldığı grupta 4'te 3 yaparak yarı finale çıktık. Turnuva beklediğimiz gibi gayet güzel gidiyor. Hedefimiz, yarı final ve finalde de kazanarak kupaya ulaşmak."

Milli basketbolcu Eren Yılmaz, karşılaşmadaki performansıyla dikkati çekti.

"Çok iyi oynadık, iyi emek verdik, ben de iyi oynadım, Gökhan (Kotan) çok iyi oynadı, Onur (Kurtulmuş), Yunus (Karadal), Emre (Bolluk), hepimiz çok iyi oynadık. 27-10 yendik, epey sayı fark attık. Finlandiya bizim için zor bir takım değildi, kolay oldu. Akşam yarı finali oynayacağız, kazanacağız elbette. Ailem için oynayacağım, ailem her zaman yüreğimde, ailemi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok seviyoruz, ona kupayı vereceğiz, Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da kupayı götüreceğiz. Kupamızla gidip tüm halkımızla coşkuyla parti yapacağız."

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