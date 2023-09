Almanya Milli Futbol Takımı’nın yeni kaptanı İlkay Gündoğan

Almanya Milli Takımı’nda Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan takımın yeni kaptanı oldu.

33 yaşındaki Gündoğan’ın ardından takımın diğer kaptanları ise Thomas Müller ve Joshua Kimmich olarak belirlendi.

Yaz transfer sezonunda Manchester City’den Barcelona’ya transfer olan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Alman milli takımının yeni kaptanı olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Eine riesige Ehre, neuer Kapitän des @DFB_Team sein zu dürfen A big honour to be the new captain of the German national team pic.twitter.com/ozKRHHgSwv