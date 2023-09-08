Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 08.09.2023 16:38

Almanya Milli Futbol Takımı’nın yeni kaptanı İlkay Gündoğan

Yaz transfer sezonunda Manchester City'den Barcelona’ya transfer olan 33 yaşındaki Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Futbol Takımı’nın yeni kaptanı oldu.

Almanya Milli Futbol Takımı’nın yeni kaptanı İlkay Gündoğan

Almanya Milli Takımı’nda Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan takımın yeni kaptanı oldu.

33 yaşındaki Gündoğan’ın ardından takımın diğer kaptanları ise Thomas Müller ve Joshua Kimmich olarak belirlendi.

Yaz transfer sezonunda Manchester City’den Barcelona’ya transfer olan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Alman milli takımının yeni kaptanı olmaktan onur duyduğunu belirtti. 


ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Bakan Özhaseki: 200 bin afet konutu 3 ay sonra teslim edilmeye başlayacak
17:26
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
17:24
Tarihi Bedesten'de yapılan kazılarda 1800 yıllık 'su perisi heykeli' bulundu
17:31
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
16:57
Manisa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 101'inci yıl dönümü
16:49
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 10 gözaltı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ