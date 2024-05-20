Parçalı Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.05.2024 09:29

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 yükselişle 12.150,50 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 12.150,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,4 üzerinde 12.118,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek yüzde 0,3 artışla 12.150,25 puana çıktı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.250 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
TÜİK'e 21 sözleşmeli personel alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:36
Uraloğlu, Almanya'da Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne katılacak
09:20
TÜİK'e 21 sözleşmeli personel alınacak
09:18
BM: Son bir yılda Libya'da mayın nedeniyle 26'sı çocuk 35 kişi öldü veya yaralandı
09:17
Yumaklı'dan Dünya Arı Günü mesajı: Üreticilere ilave destekler verilecek
09:16
Elon Musk, Endonezya'da Starlink uydu internet hizmetini devreye soktu
09:03
Bu hafta yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Erzurum'daki Yedi Göller turistleri büyülüyor
Erzurum'daki Yedi Göller turistleri büyülüyor
FOTO FOKUS
Erdoğan: Gençler Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu
Erdoğan: Gençler Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ