VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 12.150,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,4 üzerinde 12.118,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek yüzde 0,3 artışla 12.150,25 puana çıktı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.250 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.