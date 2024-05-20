Bu hafta yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Geçen hafta ABD'de enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve banka yetkililerinin geçen hafta "tedbirli" yönlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, bu hafta yapılacak sözle yönlendirmeleri ve Fed'in son toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını belirtti.

Fed eylülde faiz indirimi yapacak

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Öte yandan, cuma güne yaklaşık 4 baz yükselişle günü yüzde 4,42'den tamamlayan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftaya yüzde 4,41 seviyesinden başladı.

Bugün, altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazelerken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 104,4 seviyesinde seyrediyor.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in Suudi Basın Ajansına göre akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi göreceği açıklandı.

Yatırımcıların gözü açıklanacak verilerde

Bu gelişmelerle birlikte, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 83,9 dolardan işlem görürken, geçen hafta yüzde 10'un üzerinde değer kazanarak 5,13 dolardan haftayı tamamlayan bakırın libresi da şu sıralarda yüzde 0,6 yükselişle 5,16 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günü, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,07 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,34 artış kaydetti. Dow Jones endeksi böylece tarihte ilk kez 40.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise geçen haftanın son işlem gününde negatif seyir öne çıkarken, bölgede bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölgede ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmediği ve enflasyonun öngörüler dahilinde yavaşladığına işaret eden verilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika alanını rahatlattığını söyledi.

Bu gelişmelerin ardından ECB'nin gelecek ay faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın bu sene toplamda üç faiz indirimine gidebileceğine işaret ediyor.

Bu hafta İngiltere'de enflasyon ve Almanya’da büyüme verilerinin yanı sıra ECB'nin son toplantısına ilişkin yayınlayacağı tutanakların piyasalarda oynaklığı artırabileceğine değinen analistler, söz konusu verilerin merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün tatil nedeniyle Avro Bölgesi'nde pay piyasalarında işlem gerçekleşmeyecek.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir hakim olurken, bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) bir ve beş yıllık gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) beklentiler doğrultusunda sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,95'te sabit tuttu.

Analistler, ABD pay piyasalarındaki güçlü risk iştahının Asya'ya da taşındığını dile getirerek, hafta içinde özellikle Japonya'da açıklanacak üçüncül sanayi faaliyet endeksi, çekirdek makine siparişleri, dış ticaret dengesi ve TÜFE verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, bugün parite yüzde 0,1 artışla 155,8 seviyesinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,14 artışla 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.652,28 puana taşıdı..

Mayıs ayı faiz kararı perşembe açıklanacak

Analistler, perşembe günü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen hafta 266,46 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, yeni haftaya 268,5'den başladı.

Dolar/TL, cuma günü satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,2051'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2150 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, nisan ayı yurt dışı ÜFE