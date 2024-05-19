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Ekonomi
AA 19.05.2024 14:52

THY'nin 2033 hedefi 171 milyon yolcu

Türk Hava Yolları (THY), stratejik planı kapsamında 2033'te filosundaki uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

THY'nin 2033 hedefi 171 milyon yolcu

91'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan THY, son 22 yılda COVID-19 küresel salgınının etkili olduğu yıllar hariç iç ve dış hat yolcu sayılarını sürekli artırmayı başardı.

Şirket tarihinde 2003'e gelindiğinde iç ve dış hat toplam taşınan yolcu sayısı 178 milyonken, bu sayı 2008'de 250 milyon, 2015'te 500 milyon, 2018'de ise 750 milyon olarak kayıtlara geçti.

THY, Nisan 2023'te 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı.

130'un üzerinde ülkeye sefer düzenliyor

Bayrak taşıyıcı şirket, bugün 456 uçağa sahip genç filosuyla 130'un üzerinde ülkeye sefer düzenliyor.

Her 59 saniyede bir havalanan THY uçakları, her gün ortalama 2 milyon 837 bin 397 kilometre yol katediyor.

Dünya etrafında 71 kez dönen THY uçakları, her gün ortalama 3 bin 972 saat havada kalırken, bu sayı 165 güne tekabül ediyor.

Günlük ortalama 249 binin üzerinde yolcu taşınıyor

Uçuşlarda her gün ortalama 2 bin 194 pilot ve 5 bin 466 kabin memuru görev alıyor.

THY uçakları günlük ortalama 249 binin üzerinde yolcu ve ortalama 4 bin 761 ton kargo taşıyor.

Şirket, stratejik planı kapsamında 2033'te uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Şirketin geçmişten günümüze taşıdığı yolcu, uçak ve personel sayılarındaki artış ise şöyle:

Yıl İç Hat Yolcu Sayısı (milyon) Dış Hat Yolcu Sayısı (milyon) Toplam Yolcu (milyon) Personel Sayısı Uçak Sayısı
2002 4,9 5,4 10,3 10,984 65
2003 5,5 4,9 10,4 10,284 66
2004 5,8 6,1 11,9 10,956 73
2005 7,2 6,9 14,1 11,213 83
2006 8,9 8,0 16,9 10,324 100
2007 9,9 9,7 19,6 10,453 101
2008 11,1 11,5 22,6 11,520 128
2009 11,7 13,4 25,1 12,750 132
2010 13,6 15,5 29,1 14,206 153
2011 14,5 18,1 32,6 15,384 179
2012 15,9 23,1 39,0 15,857 200
2013 20,0 28,2 48,2 18,882 233
2014 22,7 32,0 54,7 19,902 261
2015 26,3 34,9 61,2 22,030 299
2016 27,3 35,4 62,7 24,124 300
2017 30,2 38,4 68,6 24,075 329
2018 32,9 42,2 75,1 26,739 332
2019 30,4 43,8 74,2 29,491 350
2020 13,7 13,4 27,1 28,668 363
2021 20,2 24,6 44,8 27,532 370
2022 25,5 46,3 71,8 29,520 394
2023 30,0 53,4 83,4 33,138 435
2024 (hedef) (hedef) 92,0 35,604 456
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