TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, ligi 16. sırada tamamladı ve küme düştü.

Osmanlıspor aldığı bu galibiyete rağmen puan cetvelinde bir basamak üstünde yer alan Boluspor'un da kazanmasıyla 16. sırada kaldı. Ankara ekibi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Maçın bitiş düdüğüyle ligden düştüklerini öğrenen Osmanlıspor oyuncuları gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig’de mücadele ettiği 2016-2017 sezonunda, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde, çekilen kuralar sonucu L Grubu’na düşen Osmanlıspor, Romanya'dan Steaua Bükreş, İspanya'dan Villarreal, ve İsviçre'den Zürih takımlarıyla eşleşmişti.

Ankara ekibi bu grupta topladığı 10 puan ile grubu lider tamamlamış ve Türkiye’de şampiyonluk yaşamadan Avrupa kupalarında gruplardan çıkan ilk takım olarak tarihe geçmişti.

Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'den düşen son takım Osmanlıspor oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Işık), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Barış Zeren), Ayuk, Mertcan Caner Öztürk (Dk. 90 +2 Batuhan Yılmaz) Doğukan Efe, Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk. 90+2 Tugay Kacar)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Sezer Özmen (Dk. 86 Enes Karabulut), Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü (Dk. 90+4 Taha Yavuz Yılmaz), Görkem Fidan (Dk. 46 Ezeh), Mrsic (Dk. 86 Emre Şahin), Aly Malle, Kethevoama, Celal Emir Dede (Dk. 81 Emirhan Çakır)

Goller: Dk. 19 Celal Emir Dede, Dk. 38 Kethevoama, Dk. 66 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 31 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan), Dk. 58 Doğukan Efe, Dk. 62 ve Dk. 80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Batuhan İşlier, Dk. 29 Görkem Fidan, Dk. 30 Serdar Güncü, Dk. 36 Aly Malle, Dk. 78 Kağan Kağalı, Dk. 90 Emirhan Çakır (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 34 Atakan Çankaya, Dk. 36 Beyhan Şimşek (Osmanlıspor)