Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Orkun Kökçü Hollanda'da ayın oyuncusu seçildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'da ayın oyuncusu seçildi.
21 yaşındaki milli futbolcu, Ocak ayında oynanan 2 lig maçında da 90 dakika forma giydi.
Bu süreçte 2 kez fileleri havalandıran genç orta saha, mutluluğunu sosyal medya hesabından da paylaştı.
Orkun Kökçü paylaşımında, ''Ocak ayının en iyi oyuncusu seçildiğim için gurur duyuyorum'' dedi.
The prize is all yours, @OrkunKokcu!— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 28, 2022
@eredivisie #Feyenoord
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