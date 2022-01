21 yaşındaki milli futbolcu, Ocak ayında oynanan 2 lig maçında da 90 dakika forma giydi.

Bu süreçte 2 kez fileleri havalandıran genç orta saha, mutluluğunu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Orkun Kökçü paylaşımında, ''Ocak ayının en iyi oyuncusu seçildiğim için gurur duyuyorum'' dedi.

The prize is all yours, @OrkunKokcu!



@eredivisie #Feyenoord